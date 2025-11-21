Domenica alle ore 20.45 Inter e Milan si affronteranno a San Siro per la prima volta in questa stagione: quanto valgono le due maglie

Alessandro Cosattini Redattore 21 novembre - 19:30

Domenica alle ore 20.45 Inter e Milan si affronteranno a San Siro per la prima volta in questa stagione (ecco dove vederlo in tv). Il confronto tra le due squadre milanesi è interessante anche per quanto riguarda le maglie da gioco, in attesa di vedere quanto finirà il match sul campo. Ma quanto valgono le divise di Inter e Milan? Ecco le cifre secondo quanto riportato da calcioefinanza.it.

Quanto vale la maglia dell'Inter — “Partendo dai nerazzurri padroni di casa, i ricavi commerciali del club di Oaktree si sono attestati a poco più di 132 milioni di euro per la stagione 2024/25. Parliamo di sponsorizzazioni per oltre 88 milioni di euro e di proventi commerciali e royalties per oltre 44 milioni di euro.

Nel dettaglio, guardando alla maglia da gioco la cifra ufficiale versata da Betsson per il primo anno da main sponsor è stata pari a oltre 27 milioni di euro. Tra le voci principali ci sono inoltre i circa 28 milioni di euro versati da Nike. A una base fissa di poco più di 20 milioni che emerge dal bilancio di Inter Media and Communication, si aggiungono circa 7 milioni di euro che rientrano nella voce Licensing.

Infine, da segnalare i poco più di 9 milioni di euro derivanti dallo sponsor di manica (Gate.io) e dal retro sponsor (U-Power). Di seguito, le voci per quanto riguarda gli sponsor di maglia dell’Inter:

• Betsson (main sponsor) – 27,053 milioni di euro

• Nike (sponsor tecnico) – 28 milioni di euro (base fissa più licensing)

• U-Power (retrosponsor) e Gate.io (sponsor di manica) – 9,055 milioni di euro

TOTALE – 64,053 milioni di euro

Quanto vale la maglia del Milan — Passando al Milan, i rossoneri hanno toccato quota 152,3 milioni di euro a livello di ricavi commerciali nello scorso esercizio. Si tratta di una crescita del 6% rispetto alla stagione 2023/24, per un dato che aumenta ininterrottamente ormai dall’esercizio 2020/21, quello che ha riportato il Milan a disputare la UEFA Champions League dopo tanti anni.

Ma quanto contribuisce la maglia rossonera ad alimentare questa voce? Nell’esercizio 2024/25 il main sponsor Emirates ha versato 21 milioni di euro. Una cifra che – come raccontato da Calcio e Finanza – è destinata a crescere sia nell’esercizio in corso (a quota 30 milioni di euro), sia con il rinnovo che partirà dal 2026/27, con una base annua di 35 milioni.

Puma ha versato invece poco più di 25 milioni nell’ultimo esercizio, cifra a cui si aggiunge anche il doppio versamento da 5 milioni da parte di MSC (retrosponsor) e Bitpanda (sponsor di manica). Di seguito, le voci per quanto riguarda gli sponsor di maglia del Milan:

• Emirates (main sponsor) – 21 milioni di euro

• Puma (sponsor tecnico) – 25,349 milioni di euro

• Bitpanda (retrosponsor) – 5 milioni di euro

• MSC (sponsor di manica) – 5 milioni di euro

TOTALE – 56,349 milioni di euro

Questa cifra, come spiegato in precedenza, dovrebbe crescere grazie a Emirates già nel corso di questa stagione toccando poco più di 65 milioni di euro, per arrivare a 70 milioni di euro dal 2026/27”, si legge. Ci sarebbe così il sorpasso della maglia rossonera su quella nerazzurra.

(Fonte: calcioefinanza.it)