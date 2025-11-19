FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Inter-Milan, l’arbitro è Sozza: al VAR c’è Aureliano. Ecco la designazione completa

serie a

Inter-Milan, l’arbitro è Sozza: al VAR c’è Aureliano. Ecco la designazione completa

Inter-Milan, l’arbitro è Sozza: al VAR c’è Aureliano. Ecco la designazione completa - immagine 1
Come da anticipazione, sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, l'arbitro che dirigerà il derby di Milano
Matteo Pifferi Redattore 

Sono uscite le designazioni arbitrali per la 12° giornata di Serie A. Come da anticipazione, sarà Simone Sozza l'arbitro che dirigerà il derby di Milano.

L'arbitro della sezione di Seregno sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi mentre il quarto uomo è Marcenaro. Al VAR c'è Aureliano, l'AVAR è Di Paolo.

INTER – MILAN h. 20.45

SOZZA

PERETTI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

Leggi anche
Serie A, i più costosi a bilancio: Vlahovic e tanto Napoli nella Top 10, uno dell’Inter
Gran Galà del Calcio 2025, svelati i candidati per i 10 premi: tanta Inter presente

© RIPRODUZIONE RISERVATA