Sono uscite le designazioni arbitrali per la 12° giornata di Serie A. Come da anticipazione, sarà Simone Sozza l'arbitro che dirigerà il derby di Milano.

L'arbitro della sezione di Seregno sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi mentre il quarto uomo è Marcenaro. Al VAR c'è Aureliano, l'AVAR è Di Paolo.