Sono uscite le designazioni arbitrali per la 12° giornata di Serie A. Come da anticipazione, sarà Simone Sozza l'arbitro che dirigerà il derby di Milano.
Inter-Milan, l’arbitro è Sozza: al VAR c’è Aureliano. Ecco la designazione completa
Come da anticipazione, sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, l'arbitro che dirigerà il derby di Milano
L'arbitro della sezione di Seregno sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi mentre il quarto uomo è Marcenaro. Al VAR c'è Aureliano, l'AVAR è Di Paolo.
INTER – MILAN h. 20.45
SOZZA
PERETTI – COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
