Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Pisa-Atalanta

La 21a giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì tra Pisa e Atalanta: i toscani vanno alla ricerca disperata di una vittoria
Marco Macca
Marco Macca 

La 21a giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì tra Pisa e Atalanta: i toscani vanno alla ricerca disperata di una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica salvezza, mentre la squadra di Palladino cerca di continuare la sua rincorsa all'Europa.

Ecco le formazioni ufficiali:

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Coppola, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Meister, Moreo. Allenatore: Alberto Gilardino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, De Roon, Pašalić, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

