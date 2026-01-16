Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Pisa-Atalanta

La 21a giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì tra Pisa e Atalanta: i toscani vanno alla ricerca disperata di una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica salvezza, mentre la squadra di Palladino cerca di continuare la sua rincorsa all'Europa.
Ecco le formazioni ufficiali:
PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Coppola, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Meister, Moreo. Allenatore: Alberto Gilardino.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, De Roon, Pašalić, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
