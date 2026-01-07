Tutto pronto per il match tra Bologna e Atalanta al Dall'Ara, valido per la 19° giornata di Serie A. Le scelte di formazione di Italiano e Palladino. Nell'Atalanta fuori Scamacca per infortunio, gioca Krstovic.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta: fuori Scamacca
Le scelte di formazione di Italiano e Palladino. Nell'Atalanta fuori Scamacca per infortunio
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.
