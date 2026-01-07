FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Verona: Giovane in panchina

Tutto pronto per Napoli-Verona, match valido per la 19° giornata di Serie A in programma al Maradona alle 18.30
Ecco le formazioni ufficiali del match. A sorpresa Zanetti tiene fuori Giovane, che partirà dalla panchina.

NAPOLI-VERONA

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)

Assistenti: Andrea Zingarelli (Sez. AIA di Siena), Federico Fontani (Sez. AIA di Siena)

