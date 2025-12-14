Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Verona: le scelte di Vanoli e Zanetti

Tutto pronto per Fiorentina-Verona, match valido per la 15° giornata di Serie A. Una partita molto delicata perché il Verona è penultimo con 9 punti e reduce dalla prima vittoria stagionale contro l'Atalanta.
La Fiorentina, invece, è addirittura ultima in classifica con 6 punti ed è l'unica squadra con zero vittorie a referto. Ecco le formazioni ufficiali del match del Franchi.
FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-VERONA
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.
Verona: (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.
