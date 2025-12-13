FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1: decisiva la doppietta di Scamacca, non basta Gaetano

serie a

Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1: decisiva la doppietta di Scamacca, non basta Gaetano

Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1: decisiva la doppietta di Scamacca, non basta Gaetano - immagine 1
I nerazzurri di Palladino danno continuità al successo contro il Chelsea in Champions League e si rilanciano anche in campionato
Fabio Alampi Redattore 

Successo importante per l'Atalanta, che batte 2-1 il Cagliari e sale a quota 19 punti in classifica. I nerazzurri di Palladino danno continuità al successo contro il Chelsea in Champions League e si rilanciano anche in campionato.

Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1: decisiva la doppietta di Scamacca, non basta Gaetano- immagine 2
Getty Images

Decisiva la doppietta realizzata da Gianluca Scamacca: il primo gol al minuto 11 del primo tempo, una deviazione fortunosa su tiro di Zappacosta, il secondo nella ripresa, dopo aver rimediato a una sua svirgolata. Nel mezzo la rete dell'illusorio pareggio segnato da Gaetano.

Leggi anche
Serie A, la Lazio la spunta in nove sul Parma: 1-0!
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA