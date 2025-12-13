Successo importante per l'Atalanta, che batte 2-1 il Cagliari e sale a quota 19 punti in classifica. I nerazzurri di Palladino danno continuità al successo contro il Chelsea in Champions League e si rilanciano anche in campionato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1: decisiva la doppietta di Scamacca, non basta Gaetano
serie a
Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1: decisiva la doppietta di Scamacca, non basta Gaetano
I nerazzurri di Palladino danno continuità al successo contro il Chelsea in Champions League e si rilanciano anche in campionato
Decisiva la doppietta realizzata da Gianluca Scamacca: il primo gol al minuto 11 del primo tempo, una deviazione fortunosa su tiro di Zappacosta, il secondo nella ripresa, dopo aver rimediato a una sua svirgolata. Nel mezzo la rete dell'illusorio pareggio segnato da Gaetano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA