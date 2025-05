Il programma della trentaseiesima giornata di Serie A si apre con la sfida di San Siro tra il Milan e il Bologna. I rossoneri scendono in campo con il confermato 3-4-3: in attacco ancora spazio per Jovic, con Gimenez in panchina. I rossoblu si affidano a Orsolini, in difensa c'è Erlic al fianco di Beukema.