FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Atalanta: c’è Vardy dal 1′

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Atalanta: c’è Vardy dal 1′

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Atalanta: c’è Vardy dal 1′ - immagine 1
Il programma dell'ottava giornata di Serie A prosegue con il derby lombardo tra i grigiorossi e i nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

Il programma dell'ottava giornata di Serie A prosegue con il derby lombardo tra la Cremonese di Nicola e l'Atalanta di Juric. I grigiorossi scendono in campo con Vardy dal 1' al fianco di Sanabria, mentre i bergamaschi rispondono con Zalewski titolare e il tridente De Ketelaere-Lookman-Krstovic.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Atalanta: c’è Vardy dal 1′- immagine 2
Getty Images

Le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Barbieri, Floriani, Payero, Vandeputte, Zerbin; Vardy, Sanabria.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon, Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketalaere, Lookman, Krstovic.

Leggi anche
Napoli-Inter, infortunio Mkhitaryan: cosa è successo e le condizioni
L’Udinese batte il Lecce 3-2 e aggancia la Juve in classifica. Parma-Como senza reti

© RIPRODUZIONE RISERVATA