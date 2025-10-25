Il programma dell'ottava giornata di Serie A prosegue con il derby lombardo tra la Cremonese di Nicola e l'Atalanta di Juric. I grigiorossi scendono in campo con Vardy dal 1' al fianco di Sanabria, mentre i bergamaschi rispondono con Zalewski titolare e il tridente De Ketelaere-Lookman-Krstovic.
Il programma dell'ottava giornata di Serie A prosegue con il derby lombardo tra i grigiorossi e i nerazzurri
Le formazioni ufficiali:
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Barbieri, Floriani, Payero, Vandeputte, Zerbin; Vardy, Sanabria.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon, Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketalaere, Lookman, Krstovic.
