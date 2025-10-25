Dopo due punti nelle ultime quattro, torna alla vittoria l'Udinese che regola 3-2 il Lecce nel match valido per l'ottava giornata di Serie A.
L'Udinese batte il Lecce 3-2 e aggancia la Juve in classifica. Parma-Como senza reti
Scatenato Atta che fornisce due assist, il primo a Karlstrom al 16' e poi a Davis che raddoppia al 37'. Al quarto d'ora della ripresa Berisha riapre i conti per il Lecce ma al 90' arriva il 3-1 di Buksa. Al 95' il Lecce accorcia nuovamente le distanze con N'Dri ma non c'è più tempo.
L'Udinese aggancia la Juventus a 12 punti, il Lecce invece resta fermo a quota 6. Nell'altro match delle 15 finisce 0-0 tra Parma e Como al Tardini. Como che sale in quinta posizione a quota 13 al pari del Bologna. Quarto pareggio per il Parma che sale a 7.
