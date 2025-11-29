FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Verona: ancora panchina per Carboni

Il programma della tredicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i rossoblu di De Rossi e i gialloblu di Zanetti
Fabio Alampi Redattore 

Il programma della tredicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra il Genoa di De Rossi e il Verona di Zanetti. I rossoblu scendono in campo con la coppia d'attacco Vitinha-Colombo, con Carboni ancora in panchina. Tra i gialloblu, Mosquera vince il ballottaggio con Orban al fianco di Giovane.

Le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigaard, Vazquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera.

