Undicesimo risultato utile consecutivo per il Como, che batte il Sassuolo con il punteggio di 2-0 e sale a quota 24 punti, agganciando momentaneamente Inter e Bologna al quarto posto in classifica.
Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Douvikas-Alberto Moreno, Fabregas aggancia l'Inter
Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Douvikas-Alberto Moreno, Fabregas aggancia l’Inter
Undicesimo risultato utile consecutivo per la formazione lariana, che regola gli emiliani con un gol per tempo
La formazione lariana regola quella emiliana con un gol per tempo: Douvikas sblocca il punteggio in mischia al 14', Alberto Moreno raddoppia al 53' su perfetta imbucata di Nico Paz, ancora una volta migliore in campo.
