FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Douvikas-Alberto Moreno, Fabregas aggancia l’Inter

serie a

Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Douvikas-Alberto Moreno, Fabregas aggancia l’Inter

Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Douvikas-Alberto Moreno, Fabregas aggancia l’Inter - immagine 1
Undicesimo risultato utile consecutivo per la formazione lariana, che regola gli emiliani con un gol per tempo
Fabio Alampi Redattore 

Undicesimo risultato utile consecutivo per il Como, che batte il Sassuolo con il punteggio di 2-0 e sale a quota 24 punti, agganciando momentaneamente Inter e Bologna al quarto posto in classifica.

Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Douvikas-Alberto Moreno, Fabregas aggancia l’Inter- immagine 2
Getty Images

La formazione lariana regola quella emiliana con un gol per tempo: Douvikas sblocca il punteggio in mischia al 14', Alberto Moreno raddoppia al 53' su perfetta imbucata di Nico Paz, ancora una volta migliore in campo.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Sassuolo: Douvikas preferito a Morata
Pisa-Inter, i precedenti: trend solido per i nerazzurri, nel mirino un traguardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA