Il programma della ventiquattresima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Genoa e Napoli. Daniele De Rossi schiera il consueto 3-5-2 con Malinovskyi in mezzo al campo e la coppia d'attacco composta da Vitinha e Colombo. Ancora emergenza per Antonio Conte, che conferma Vergare insieme a Elmas alle spalle di Hojlund, con Lukaku inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 18.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli: conferma per Vergara, Lukaku in panchina
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli: conferma per Vergara, Lukaku in panchina
Il programma della ventiquattresima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i rossoblu di De Rossi e gli azzurri di Conte
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
Napoli (3-4-2-1): Meret; Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lootka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
© RIPRODUZIONE RISERVATA