Il percorso dell’Inter nella Serie A 2025/26 prosegue al MAPEI Stadium, dove i nerazzurri affronteranno il Sassuolo nella sfida valida per la 24ª giornata di campionato.
serie a
Sassuolo-Inter, arbitra Chiffi: VAR, designazione completa e precedenti
Un confronto che negli anni ha spesso regalato partite intense e ricche di gol, inserito in un momento di grande continuità per la squadra di Cristian Chivu, protagonista anche lontano da San Siro.
Nel match d'andata i nerazzurri hanno vinto 2-1 a San Siro grazie al gol di Dimarco e all'autorete di Muharemovic.
L'arbitro di Sassuolo-Inter, gara valida per la 24ª giornata di Serie A, sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Vecchi–Ceccon
IV ufficiale: Galipo’
VAR: Camplone
AVAR: Aureliano
Chiffi ha diretto 15 gare in questa stagione, 9 in Serie A, 2 in Serie B, la semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter che ha visto i rossoblù battere i nerazzurri di Chivu, oltre a sfide di Conference League ed Europa League.
Il direttore di gara ha diretto il Sassuolo in 12 occasioni (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte), mentre ha sono 19 i precedenti con l'Inter: 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sole sconfitte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA