Alle 15 allo Juventus Stadium arriverà il Como di Fabregas per un match che profuma d'Europa.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Como: le scelte di Spalletti e Fabregas
La Juventus è reduce da due KO di fila tra campionato (contro l'Inter) e Champions ed è attualmente quinta a 46 punti, 4 in più del Como che continua a sognare l'Europa che più conta.
Ecco le formazioni ufficiali del match, le scelte di Spalletti e Fabregas per la partita dello Stadium.
FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-COMO—
Juventus: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli (C), Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, David, Cabal, Rizzo.
Allenatore: Spalletti.
Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (C); Vojvoda, Caqueret, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.
Allenatore: Fabregas.
