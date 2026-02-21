FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Como: le scelte di Spalletti e Fabregas

Alle 15 allo Juventus Stadium arriverà il Como di Fabregas per un match che profuma d'Europa: le formazioni ufficiali del match
Alle 15 allo Juventus Stadium arriverà il Como di Fabregas per un match che profuma d'Europa.

La Juventus è reduce da due KO di fila tra campionato (contro l'Inter) e Champions ed è attualmente quinta a 46 punti, 4 in più del Como che continua a sognare l'Europa che più conta.

Ecco le formazioni ufficiali del match, le scelte di Spalletti e Fabregas per la partita dello Stadium.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-COMO

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli (C), Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, David, Cabal, Rizzo.

Allenatore: Spalletti.

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (C); Vojvoda, Caqueret, Baturina; Douvikas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.

Allenatore: Fabregas.

