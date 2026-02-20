Ha un significato importante il 3-0 rifilato questa sera al Sassuolo in casa contro il Verona. La squadra di Grosso si è imposta davanti al suo pubblico grazie alla rete di Pinamonti e alla doppietta di Berardi, abile anche a ribadire in gol un rigore che si era fatto respingere. Con questo risultato i neroverdi balzano all'ottavo posto in classifica, davanti a Bologna e Lazio, impegnate nel resto del weekend. La sconfitta di stasera compromette ancora di più la disperata corsa alla salvezza del Verona, invece, sempre più ultimo. Gli scaligeri sono a pari punti col Pisa, ma con una gara in più. Le altre rischiano di scappare.