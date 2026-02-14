Il programma della venticinquesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra il Como di Fabregas e la Fiorentina di Vanoli. I lariani puntano su Douvikas, preferito a Morata, con Kuhnm Paz e Baturina alle sue spalle. Tra i viola c'è Kean in attacco, parte dalla panchina Gosens. Calcio di inizio alle 15.
Il programma della venticinquesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i lariani di Fabregas e i toscani di Vanoli
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Baturina; Douvikas.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.
