FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina: Douvikas preferito a Morata

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina: Douvikas preferito a Morata

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina: Douvikas preferito a Morata - immagine 1
Il programma della venticinquesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i lariani di Fabregas e i toscani di Vanoli
Fabio Alampi Redattore 

Il programma della venticinquesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra il Como di Fabregas e la Fiorentina di Vanoli. I lariani puntano su Douvikas, preferito a Morata, con Kuhnm Paz e Baturina alle sue spalle. Tra i viola c'è Kean in attacco, parte dalla panchina Gosens. Calcio di inizio alle 15.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina: Douvikas preferito a Morata- immagine 2
Getty Images

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Baturina; Douvikas.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.

Leggi anche
L’attore Salvatore Esposito: “Inter, sarà scudetto con ampio margine. Il...
Auriemma: “Conte? Senza scudetto fallimento suo e non del Napoli. Fa arrabbiare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA