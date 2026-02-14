Salvatore Esposito, noto attore e tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli dell'andamento del campionato e delle speranze di rimonta in classifica della squadra di Antonio Conte. Qui il suo pensiero:

“Io sono convinto che l’Inter vincerà il campionato con un margine importante, ha trovato una quadratura incredibile. Il Napoli deve consolidare il posto Champions, che è fondamentale per il futuro. Se poi l’Inter dovesse crollare, bisogna farsi trovare pronti. Ma oggi la priorità è blindare l’Europa che conta”.