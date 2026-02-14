Salvatore Esposito, noto attore e tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli dell'andamento del campionato e delle speranze di rimonta in classifica della squadra di Antonio Conte. Qui il suo pensiero:
Le considerazioni del noto tifoso azzurro a proposito delle speranze di rimonta della squadra di Antonio Conte
“Io sono convinto che l’Inter vincerà il campionato con un margine importante, ha trovato una quadratura incredibile. Il Napoli deve consolidare il posto Champions, che è fondamentale per il futuro. Se poi l’Inter dovesse crollare, bisogna farsi trovare pronti. Ma oggi la priorità è blindare l’Europa che conta”.
