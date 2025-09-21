La Cremonese per migliorare una classifica già positiva dopo le prime tre giornate, il Parma per muoverla, cercando la prima vittoria in questo campionato. Si gioca allo Zini di Cremona uno dei due match in programma alle 15. Qui le formazioni ufficiali, con le scelte dei due allenatori in ottica fantacalcio:
Gli emiliani cercano la prima vittoria in questo campionato con il tandem pesante: escluso Gaetano Oristanio
A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Johnsen, Moumbagna, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.
Allenatore: Davide Nicola.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Lovik, Begic, Oristanio, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Britschigi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco.
Allenatore: Carlos Cuesta.
