GdS – Verona-Juve, l’arbitro Rapuano sarà mandato in Serie B

'Retrocessione'

Due gli episodi finiti 'sul banco degli imputati': il calcio di rigore dato al Verona per la palla che impatta sul braccio di Joao Mario (sembra simile al rigore dato contro Dumfries con l'Udinese.ndr) e poi il fallo di Orban che colpisce Gatti con il braccio, il fallo è fa rosso. E il giornale sportivo scrive: Nel primo caso, "il penalty diventa quasi automatico ma semmai c’è da andare alla radice, ovvero se renderli punibili oppure no, colpi del genere. Il fatto più eclatante riguarda invece la “carica” col braccio che Orban sfoga su Gatti: c’è una evidente consapevolezza nel voler andare a parare lì da parte del giocatore dell’Hellas, è condotta violenta con colpo che addirittura arriva al volto, parte ritenuta (giustamente) da anni degna di attenzione massima. Era un rosso chiaro, non giallo: e il Var, in questo caso, avrebbe potuto assistere di più, vista la dinamica. Insomma, Rapuano ripartirà dalla B: e la sensazione è che sarà il suo ambito per un po’".