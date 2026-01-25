Meno di un'ora al calcio d'inizio di Juventus-Napoli. Inter spettatrice interessata del match dello Stadium, nella speranza di tenere ancora più distante la squadra di Conte dopo questo turno di campionato. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro scelte da Luciano Spalletti e Antonio Conte anche in ottica Fantacalcio
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: c’è Giovane in panchina
Le scelte di Luciano Spalletti e Antonio Conte per la gara in programma allo Stadium alle 18
JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal
Allenatore: Luciano Spalletti
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara
Allenatore: Antonio Conte
