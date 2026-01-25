FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: c’è Giovane in panchina

Le scelte di Luciano Spalletti e Antonio Conte per la gara in programma allo Stadium alle 18
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Meno di un'ora al calcio d'inizio di Juventus-Napoli. Inter spettatrice interessata del match dello Stadium, nella speranza di tenere ancora più distante la squadra di Conte dopo questo turno di campionato. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro scelte da Luciano Spalletti e Antonio Conte anche in ottica Fantacalcio

Antonio Conte
Getty

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal

Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte

 

 

