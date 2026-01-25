Tutto facile per l'Atalanta nel match disputato alle 15 in casa contro il Parma. La squadra di Palladino si è imposta per 3-0 su quella di Cuesta, trovando le reti di Scamacca, de Roon e anche del neo arrivato Giacomo Raspadori, abile ad arrotondare il risultato al 73'. Niente da fare per i ducali. Sembrava spacciato anche il Genoa, che ha ospitato il Bologna nell'altro match del primo pomeriggio.

La squadra di Vincenzo Italiano vinceva 0-2 all'ora di gioco, quando si è riaccesa la speranza dei padroni di casa dopo l'espulsione di Skorupski per un fallo fuori dall'area. Malinovskyi ed Ekuban hanno trovato poi le reti del pareggio, rispondendo a Ferguson e all'autorete di Otoa. Nel finale i ragazzi hanno trovato addirittura il gol della vittoria con Messias in pieno recupero per il 3-2 finale.