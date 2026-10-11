I biancocelesti sfidano all'Olimpico il Monza alla ricerca di tre punti che permetterebbero di tenere il passo dell'Inter in vetta
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Scende in campo anche l'altra possibile capolista in questo turno di Serie A. La Lazio di Gennaro Gattuso con una vittoria sul Monza manterrebbe il passo dell'Inter e si confermerebbe al primo posto in classifica. Ci proverà con Davide Frattesi, confermato dal primo minuto in mezzo al campo. In panchina invece l'altro ex nerazzurro Andrea Pinamonti. Nel Monza invece c'è Akinsanmiro dall'inizio nel centrocampo di Juric. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in programma alle 15 allo stadio Olimpico di Roma:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Zeballos, Ngonge; Varela. All.: Juric.
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