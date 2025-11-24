Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Pisa: c’è Tramoni con Nzola

Sarà Sassuolo-Pisa a chiudere nel monday night il lungo weekend di Serie A. Si affrontano due ex campioni del mondo, Grosso e Gilardino, alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Gara che magari Cristian Chivu guarderà con attenzione, considerando che l'Inter sarà di scena domenica prossima proprio contro i toscani all'Arena Garibaldi. Qui le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
