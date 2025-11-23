La Roma non si ferma più: vince 3-1 contro la Cremonese ed e prima in attesa del derby

La Roma vince 3-1 sul campo della Cremonese e sale momentaneamente in testa alla classifica da sola in attesa del derby di Milano

La Roma vince 3-1 sul campo della Cremonese e sale momentaneamente in testa alla classifica da sola in attesa del derby di Milano.

I giallorossi passano subito in vantaggio al 17' con Soule e trovano il raddoppio alla mezz'ora con Pellegrini, gol però cancellato per fuorigioco. Nel finale di primo tempo Ayroldi fischia un rigore per la Cremonese per un tocco di braccio di Mancini, rigore poi revocato dopo il secondo check al VAR.

Nella ripresa, la Roma trova il raddoppio con Ferguson al 64' e chiude i giochi al 70' con Wesley. Vale solo per le statistiche il primo gol in Serie A di Folino a tempo scaduto.

La Roma vince 3-1 e sale a 27 punti, a +2 sul Napoli e a +3 sull'Inter, impegnata stasera contro il Milan, e il Bologna. Terza sconfitta di fila per la Cremonese, ferma a 14 punti.