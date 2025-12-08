FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Parma: le scelte di Gilardino e Cuesta

Le scelte di Gilardino e Cuesta per la sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Il 14° turno di Serie A prosegue con le sfide del lunedì dell'Immacolata, che chiude la giornata del campionato edizione 2025/2026.

Il programma, che prevede tre sfide, si apre alle 15:00 con il match tra il Pisa di Gilardino e il Parma di Cuesta.

Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori:

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Meister.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino.

