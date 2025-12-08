Il Napoli ha vinto 2-1 contro la Juventus e si è ripreso la vetta della classifica nonostante tanti infortuni: il commento di Ravezzani

Matteo Pifferi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 11:46)

Il Napoli ha vinto 2-1 contro la Juventus e si è ripreso la vetta della classifica nonostante una lunga serie di infortuni abbia limitato le rotazioni a disposizione di Conte.

Intervenuto sul suo profilo Twitter, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha sottolineato due aspetti proprio sul Napoli:

"Il Napoli privo di 8 titolari va meglio di prima per 2 motivi. 1) la rosa è davvero forte. Conte tende sempre a sminuirla pro domo sua.

2) l’allenatore (dichiarazioni a parte) resta il migliore in Italia e le assenze lo hanno aiutato a capire certi giocatori che aveva accantonato"