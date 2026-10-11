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Alle 15 al Via del Mare scendono in campo Lecce e Bologna per la sesta giornata di Serie A.

Il Lecce è attualmente dodicesimo in classifica con 6 punti racimolati nelle prime 5 giornate. Peggio ha fatto il Bologna, che non ha mai vinto in stagione ed è penultimo con due punti, davanti solo al Venezia.

Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna: esordio da titolare per Matteo Darmian, annunciato nei giorni scorsi dal Bologna.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Thiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Paco Esteban, Fatah. All. Di Francesco