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La settima giornata di Serie A si conclude col match del Tardini tra Parma e Torino. La squadra di Gilardino cerca il riscatto dopo la sconfitta contro l'Inter e punta a collezionare punti per risalire dalla penultima posizione (a 4 punti ci sono anche Genoa, Fiorentina e Udinese).

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Il Torino, invece, si trova a quota 7 ed è reduce dalla vittoria per 2-1 contro l'Udinese dopo il pareggio di Bologna prima della sosta. Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Torino, le scelte di Gilardino e Abate.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-TORINO

Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Britschgi, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino

TORINO (3-5-2): Perri; Como, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate