Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina

Raffaele Palladino, dopo l'ottima vittoria dell'Atalanta in Champions League, affronta in campionato la sua ex Fiorentina, alla disperata ricerca di una vittoria per rialzarsi in classifica. Ecco le formazioni ufficiali:
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Scamacca, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino.
FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.
