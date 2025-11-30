Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina

FC Inter 1908
Raffaele Palladino, dopo l'ottima vittoria dell'Atalanta in Champions League, affronta in campionato la sua ex Fiorentina
Marco Macca
Marco Macca 

Raffaele Palladino, dopo l'ottima vittoria dell'Atalanta in Champions League, affronta in campionato la sua ex Fiorentina, alla disperata ricerca di una vittoria per rialzarsi in classifica. Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Scamacca, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino.

FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

