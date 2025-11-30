Pisa-Inter, tutti i precedenti: il gol di Berti ma non solo, il bilancio delle sfide

La storia tra Pisa e Inter in Serie A è fatta di periodi distinti e numeri che oggi sorridono ai nerazzurri. L’Inter ha infatti vinto tutte le ultime cinque sfide contro i toscani nella massima serie, l’ultima delle quali giocata il 3 marzo 1991 e decisa da una rete di Nicola Berti. Prima di quella serie, però, l’equilibrio era stato molto più marcato: nelle prime nove gare disputate, l’Inter aveva raccolto tre vittorie, accompagnate da tre pareggi e tre sconfitte.