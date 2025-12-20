Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Cremonese

FC Inter 1908
La Cremonese di Davide Nicola, fra le rivelazioni di questo girone d'andata, fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Cremonese di Davide Nicola, fra le rivelazioni di questo girone d'andata, fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri, alla ricerca di punti per agganciare il treno Europa. Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Noslin, Sana Fernandes. Allenatore: Sarri.

CREMONESE (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Vandeputte, Lordkipanidze, Sanabria. Allenatore: Nicola.

