La Cremonese di Davide Nicola, fra le rivelazioni di questo girone d'andata, fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri, alla ricerca di punti per agganciare il treno Europa. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Cremonese
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Cremonese
La Cremonese di Davide Nicola, fra le rivelazioni di questo girone d'andata, fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Noslin, Sana Fernandes. Allenatore: Sarri.
CREMONESE (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Vandeputte, Lordkipanidze, Sanabria. Allenatore: Nicola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA