“Milan-Como? Si giocherà a Perth l’8 febbraio come da programma. Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta. Avevamo dubbi su condizioni poste dall'AFC che ritenevamo poco praticabili, su tutte quella degli arbitri che non dovevano essere italiani.

Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo, ci sono poi altre questioni che sistemeremo nei prossimi giorni. Gli arbitri saranno asiatici".

Sulla Supercoppa che inizia stasera, Simonelli ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti del successo di pubblico che sta avendo questa manifestazione. Avere lo stadio pieno è un’enorme soddisfazione, a dimostrazione che questa operazione di internazionalizzazione sta portando risultati. Abbiamo incontrato anche gente del posto con cappellini del Napoli e del Milan, è la riprova che questa attività sta dando i propri frutti”.