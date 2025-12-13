FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri affronta la delicata trasferta di Parma con l'obiettivo di ridurre il gap dalla zona europea della classifica
Marco Macca
Marco Macca 

La Lazio di Maurizio Sarri affronta la delicata trasferta di Parma con l'obiettivo di ridurre il gap dalla zona europea della classifica. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

PARMA (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita, Benedyczak, Pellegrino, Ondrejka. Allenatore: Carlos Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

