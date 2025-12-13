La Lazio di Maurizio Sarri affronta la delicata trasferta di Parma con l'obiettivo di ridurre il gap dalla zona europea della classifica. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Lazio
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Lazio
La Lazio di Maurizio Sarri affronta la delicata trasferta di Parma con l'obiettivo di ridurre il gap dalla zona europea della classifica
PARMA (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita, Benedyczak, Pellegrino, Ondrejka. Allenatore: Carlos Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA