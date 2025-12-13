Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese

FC Inter 1908
Al Grande Torino contro i granata arriva una Cremonese in ottima salute. Ecco le formazioni ufficiali della partita
Marco Macca
Marco Macca 

Settimana intensa per il Torino, che ha dato il benservito a Vagnati e ha richiamato in qualità di direttore sportivo Gianluca Petrachi, per tentare di raddrizzare una stagione che si è messa piuttosto male.

Al Grande Torino arriva una Cremonese in ottima salute. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

TORINO (3-4-3): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Asllani, Lazaro; Vlasic, Adams, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

