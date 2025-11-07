FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Pisa-Cremonese

L'11a giornata di Serie A si apre con la sfida salvezza tra Pisa e Cremonese: la squadra di Gilardino alla ricerca ancora della prima vittoria
Marco Macca
Marco Macca 

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Cuadrado; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Baschirotto, Bianchetti, Terracciano; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Faye; Vazquez, Vardy. Allenatore: Davide Nicola

