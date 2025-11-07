FC Inter 1908
Serie A, a Gasperini il premio di miglior allenatore di ottobre

Serie A, a Gasperini il premio di miglior allenatore di ottobre - immagine 1
All'allenatore della Roma sarà consegnato il premio prima della gara contro l'Udinese che si gioca domenica alle 18 all'Olimpico
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Udinese, in programma domenica 9 novembre 2025 alle 18 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Serie A, a Gasperini il premio di miglior allenatore di ottobre- immagine 2

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive. I singoli allenatori sono stati valutati in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre. Ma la valutazione è anche su "comportamento/fair play tenuto durante le gare".

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.

Serie A, a Gasperini il premio di miglior allenatore di ottobre- immagine 3

«Iniziare la stagione in un nuovo Club con una piazza ambiziosa come Roma non è mai semplice. Ma Gian Piero Gasperini sta dimostrando, una volta di più, di essere un allenatore vincente»,  ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.

«Dopo le splendide stagioni con l’Atalanta, Gasperini ha già plasmato la Roma secondo il suo credo tattico, ormai un vero e proprio marchio di fabbrica riconosciuto in tutta Europa, proponendo una squadra continua, dinamica e votata al gioco offensivo. Con i 3 successi del mese di Ottobre ha portato i giallorossi nelle posizioni di vertice della classifica, in un campionato che si dimostra come sempre equilibrato e incerto», ha concluso l'ad.

(Fonte: Lega Serie A)

