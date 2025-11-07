Serie A, a Gasperini il premio di miglior allenatore di ottobre

All'allenatore della Roma sarà consegnato il premio prima della gara contro l'Udinese che si gioca domenica alle 18 all'Olimpico

7 novembre 2025

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Udinese, in programma domenica 9 novembre 2025 alle 18 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive. I singoli allenatori sono stati valutati in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre. Ma la valutazione è anche su "comportamento/fair play tenuto durante le gare".

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.

«Iniziare la stagione in un nuovo Club con una piazza ambiziosa come Roma non è mai semplice. Ma Gian Piero Gasperini sta dimostrando, una volta di più, di essere un allenatore vincente», ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.

«Dopo le splendide stagioni con l’Atalanta, Gasperini ha già plasmato la Roma secondo il suo credo tattico, ormai un vero e proprio marchio di fabbrica riconosciuto in tutta Europa, proponendo una squadra continua, dinamica e votata al gioco offensivo. Con i 3 successi del mese di Ottobre ha portato i giallorossi nelle posizioni di vertice della classifica, in un campionato che si dimostra come sempre equilibrato e incerto», ha concluso l'ad.

