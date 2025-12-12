L’Inter di Cristian Chivu si prepara alla trasferta di Marassi, dove affronterà il Genoa domenica 14 dicembre alle ore 18. I nerazzurri arrivano alla sfida contro i liguri al terzo posto in classifica con 30 punti, a -1 dalla coppia Milan-Napoli che guida la classifica.
Una sfida storica, ricca di statistiche che raccontano la solidità nerazzurra e la tradizione di un grande classico del nostro campionato
I PRECEDENTI
La storia tra Genoa e Inter attraversa oltre un secolo di calcio italiano: sono 114 le sfide in Serie A, con i nerazzurri in vantaggio nel bilancio complessivo grazie a 60 vittorie, contro le 22 rossoblù, mentre i pareggi sono 32.
La tendenza recente sorride all’Inter: nelle ultime 12 partite di campionato contro il Genoa sono arrivati nove successi e tre pareggi. Ancora più significativo il dato realizzativo: l’Inter ha segnato in 11 delle ultime 12 sfide, con l’unica eccezione dello 0-0 del 25 febbraio 2022.
Nel periodo considerato sono 31 i gol nerazzurri, una media di 2.6 a partita, testimonianza di un confronto tradizionalmente fertile per l’attacco interista.
(Fonte: Inter.it)
