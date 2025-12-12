Una sfida storica, ricca di statistiche che raccontano la solidità nerazzurra e la tradizione di un grande classico del nostro campionato

La storia tra Genoa e Inter attraversa oltre un secolo di calcio italiano: sono 114 le sfide in Serie A, con i nerazzurri in vantaggio nel bilancio complessivo grazie a 60 vittorie, contro le 22 rossoblù, mentre i pareggi sono 32.