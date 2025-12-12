FC Inter 1908
Genoa-Inter, i precedenti: già 114 gare e bilancio che sorride ai nerazzurri

Una sfida storica, ricca di statistiche che raccontano la solidità nerazzurra e la tradizione di un grande classico del nostro campionato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L’Inter di Cristian Chivu si prepara alla trasferta di Marassi, dove affronterà il Genoa domenica 14 dicembre alle ore 18. I nerazzurri arrivano alla sfida contro i liguri al terzo posto in classifica con 30 punti, a -1 dalla coppia Milan-Napoli che guida la classifica.

I PRECEDENTI

La storia tra Genoa e Inter attraversa oltre un secolo di calcio italiano: sono 114 le sfide in Serie A, con i nerazzurri in vantaggio nel bilancio complessivo grazie a 60 vittorie, contro le 22 rossoblù, mentre i pareggi sono 32.

La tendenza recente sorride all’Inter: nelle ultime 12 partite di campionato contro il Genoa sono arrivati nove successi e tre pareggi. Ancora più significativo il dato realizzativo: l’Inter ha segnato in 11 delle ultime 12 sfide, con l’unica eccezione dello 0-0 del 25 febbraio 2022.

Nel periodo considerato sono 31 i gol nerazzurri, una media di 2.6 a partita, testimonianza di un confronto tradizionalmente fertile per l’attacco interista.

