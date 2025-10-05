FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari: fuori Kristensen, c’è Esposito

Kosta Runjaic deve fare a meno di Kristensen in difesa per un problema fisico, gioca Goglichidze. Nel Cagliari c'è Sebastiano Esposito dal 1'
Tutto pronto per il match delle 12.30 tra Udinese e Cagliari, valido per la sesta giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono a 7 punti in classifica con due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari.

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli.

