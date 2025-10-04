FC Inter 1908
serie a

Serie A, a Samardzic risponde Perrone: finisce 1-1 tra Atalanta e Como

Termina 1-1 la sfida del sabato sera di Serie A tra Atalanta e Como: al gol del vantaggio di Samardzic risponde Perrone
Alessandro Cosattini Redattore 

Termina 1-1 la sfida del sabato sera di Serie A tra Atalanta e Como.

All'iniziale vantaggio di Samardzic risponde Perrone per l'1-1 finale. Da segnalare che ha giocato da titolare Ademola Lookman, che in estate è stato vicino all'Inter.

Atalanta sesta a quota 10 punti dopo 6 giornate, Como ottavo a 9 punti.

