Serie A, a Samardzic risponde Perrone: finisce 1-1 tra Atalanta e Como
Termina 1-1 la sfida del sabato sera di Serie A tra Atalanta e Como: al gol del vantaggio di Samardzic risponde Perrone
All'iniziale vantaggio di Samardzic risponde Perrone per l'1-1 finale. Da segnalare che ha giocato da titolare Ademola Lookman, che in estate è stato vicino all'Inter.
Atalanta sesta a quota 10 punti dopo 6 giornate, Como ottavo a 9 punti.
