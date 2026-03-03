Ferrara: “Conte rimane a Napoli o parte? Io ho una sensazione…”

Nel post partita di Verona-Napoli, ai microfoni di DAZN, Ciro Ferrara ha offerto una lettura profonda del momento azzurro, soffermandosi soprattutto su Romelu Lukaku. “Non lo conosco bene, ma ho la sensazione che sia una persona molto sensibile. Ha vissuto un lutto grave e le sue parole ci hanno commosso: gli siamo tutti vicini”, ha spiegato Ferrara. L’ex difensore ha poi sottolineato il peso del belga nello spogliatoio del Napoli: “È un calciatore carismatico, sempre partecipe anche quando era fuori per infortunio. I compagni se ne accorgono e lo seguono”.