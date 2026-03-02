Dopo tre sconfitte di fila, l’Udinese di Kosta Runjaic torna al successo e lo fa nella sfida che chiude la 27esima giornata di Serie A superando in casa la Fiorentina per 3-0.
I friulani tornano al successo dopo 3 K.O di fila e calano il tris contro la Fiorentina al Bluenergy Stadium
I friulani sbloccano il risultato nel primo tempo col colpo di testa di Kabasele e chiudono i conti nella ripresa con il rigore procurato e trasformato da Davis e il tris di Buksa. Serata da dimenticare per Daniele Rugani, alla prima da titolare con i viola, che mette lo zampino su tutti i gol avversari.
L’Udinese sale al decimo posto, superando Lazio e Parma, mentre la Fiorentina resta a 24 con Cremonese e Lecce.
