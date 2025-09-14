FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce

Con ancora il caso Lookman ad agitare le acque interne, l'Atalanta di Juric riceve il Lecce con l'obiettivo di ottenere la prima vittoria
Marco Macca
Marco Macca 

Con ancora il caso Lookman ad agitare le acque interne, l'Atalanta di Juric riceve il Lecce con l'obiettivo di ottenere la prima vittoria dopo due pareggi. Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Kamaldeen Sulemana, De Ketelaere; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Djimsiti, Obric, Camara, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. Allenatore: Ivan Juric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Sala, Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Stulic, Sottil. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, N’Dri, Helgason, Danilo Veiga, Banda, Camarda, Tiago Gabriel, Pierotti, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

