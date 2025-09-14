FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Ferguson in panchina, Asllani dal 1′

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Torino. Le scelte di Gasperini e Baroni per il match valido per la terza giornata
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 12.30 la Roma e il Torino si sfidano all'Olimpico per il match valido per la terza giornata di Serie A.

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Torino. Le scelte di Gasperini e Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulè, El Ayanoui; Dybala.

A disposizione Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Wesley, Celik, Tsimikas, Ziolkowski, Pellegrini, El Shaarawy, Pisilli, Ferguson, Baldanzi, Dovbyk. Allenatore: Gianpiero Gasperini

TORINO (3-4-3): Israel; Ismaijli, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic, Simeone.

A diposizione: Popa, Paleari, Nkounkou Dembélé, Gineitis, Pedersen, Perciun, Tameze, Anjorin, Ilkhan, Adams, Njie, Aboukhlal, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.

