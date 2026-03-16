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fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina

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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina - immagine 1
La 29a giornata di Serie A si conclude allo Zini nello scontro diretto fondamentale nella lotta salvezza tra Cremonese e Fiorentina
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La 29a giornata di Serie A si conclude allo Zini nello scontro diretto fondamentale nella lotta salvezza tra Cremonese e Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina- immagine 2
Getty Images

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Ceccherini, Luperto; Floriani, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina- immagine 3

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.

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