La 29a giornata di Serie A si conclude allo Zini nello scontro diretto fondamentale nella lotta salvezza tra Cremonese e Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
FC Inter 1908
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina
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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina
La 29a giornata di Serie A si conclude allo Zini nello scontro diretto fondamentale nella lotta salvezza tra Cremonese e Fiorentina
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Ceccherini, Luperto; Floriani, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.
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