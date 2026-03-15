Serie A, Lazio-Milan 1-0 diretta LIVE: la sbloccano i biancocelesti

Toccherà alla squadra di Massimiliano Allegri rispondere ai nerazzurri che ieri pomeriggio hanno pareggiato a San Siro contro l'Atalanta

Lazio-Milan chiude la domenica di Serie A. I rossoneri secondi in classifica sperano di avvicinare l'Inter, derubata ieri pomeriggio al Meazza. I nerazzurri sono inciampati contro l'Atalanta e potrebbero ritrovarsi appena a +5 dopo questo turno di campionato sulla prima inseguitrice. Proveranno quindi stasera i rossoneri di Allegri rispondere con un risultato pieno all'Olimpico contro la squadra di Maurizio Sarri che ritrovano per una volta il tifo di casa a sostegno. Qui di seguito tutti gli aggiornamenti live su risultato e marcatori dalla gara di campionato.