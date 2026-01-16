Sarà l'arbitro della sezione di Brindisi a dirigere la gara della 21a giornata di Serie A in programma domani, sabato 17 gennaio, alle ore 15

L'Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni in vista delle sfide della 21ª giornata, il secondo turno di ritorno del campionato di Serie A.

Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi ad arbitrare Udinese-Inter, match della 21a giornata di Serie A in programma domani, sabato 17 gennaio, alle ore 15.00.

Di Bello, all'ottava direzione stagionale, ha già arbitrato l'Udinese ben 22 volte, con 3 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte. In questa stagione è stato l'arbitro di Juventus-Udinese 3-1.