Giornata di vigilia per l'Inter di Cristian Chivu, che domani affronta l'Udinese di Runjaic in trasferta, alla Bluenergy Arena di Udine.
serie a
Udinese-Inter, arbitra Di Bello: VAR e AVAR, designazione completa e precedenti
L'Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni in vista delle sfide della 21ª giornata, il secondo turno di ritorno del campionato di Serie A.
Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi ad arbitrare Udinese-Inter, match della 21a giornata di Serie A in programma domani, sabato 17 gennaio, alle ore 15.00.
Di seguito la designazione completa di Udinese-Inter.
UDINESE – INTER Sabato 17/01 h. 15.00
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Bercigli - Zingarelli
Quarto Uomo: FELICIANI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LA PENNA
Di Bello, all'ottava direzione stagionale, ha già arbitrato l'Udinese ben 22 volte, con 3 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte. In questa stagione è stato l'arbitro di Juventus-Udinese 3-1.
Conta anche 15 precedenti in Serie A con l'Inter (12 vittorie, 3 pareggi). Ha diretto Udinese-Inter 0-2 della stagione 2019/20 e Inter-Udinese 4-0 della stagione 2023/24.
© RIPRODUZIONE RISERVATA