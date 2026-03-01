FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Lazio

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Lazio

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Lazio - immagine 1
Roberto D'Aversa, dopo aver preso in settimana il posto di Marco Baroni, fa quest'oggi il suo esordio sulla panchina del Torino
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Roberto D'Aversa, dopo aver preso in settimana il posto di Marco Baroni, fa quest'oggi il suo esordio sulla panchina del Torino nell'incontro delle 18 contro la Lazio. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Lazio- immagine 2
D'Aversa a DAZN

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Lazio- immagine 3
Getty Images

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Dia.

Leggi anche
Inter, cosa c’è dietro lo sfogo di Chivu. Derby col Milan da torta e ciliegina
Milan, De Winter: “Inter? Derby è come dice Leao. Importante per tutti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA