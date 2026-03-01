Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Lazio

Roberto D'Aversa, dopo aver preso in settimana il posto di Marco Baroni, fa quest'oggi il suo esordio sulla panchina del Torino nell'incontro delle 18 contro la Lazio. Ecco le formazioni ufficiali:
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. Allenatore: Roberto D'Aversa.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Dia.
