Milan, De Winter: “Inter? Derby è come dice Leao. Importante per tutti”

Il pensiero del calciatore rossonero ai microfoni di DAZN al triplice fischio del match vinto dal Milan nel primo pomeriggio
Koni De Winter ha parlato a DAZN dopo Cremonese-Milan di questo pomeriggio. Qui le sue considerazioni sulla partita e sull'impegno che li attende settimana prossima contro l'Inter in campionato:

"Pavlovic ha segnato di naso? Non ho visto, sono contento che ha fatto gol. Mi hanno dato l’assist o no (ride, ndr). Leao dice che il derby è questione di vita o morte? E' come dice Rafa. I tifosi gli danno molta importanza, anche noi. Stessa città, il derby è sempre il derby, si sente da tutte le parti. Do ragione a Rafa”.

