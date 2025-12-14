Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli

Il Napoli, dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Benfica di Mourinho, fa visita all'Udinese con l'obiettivo di conquistare tre punti per continuare il cammino in vetta e mettere pressione a Milan e Inter. Ecco le formazioni ufficiali:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore Runjaic.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore Conte.
